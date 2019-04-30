Берлускони экстренно госпитализирован

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони попал в больницу в Милане, передает издание Corriere della Sera. Известно, что недавно 82-летний Берлускони прошёл плановое обследование, его самочувствие не вызывало вопросов у врачей, отмечает RT.

По данным разных источников, экс-премьер экстренно госпитализирован из-за болей в животе или почках, передает Газета.ру.

В начале этого года Сильвио Берлускони объявил о возвращении в политику, он баллотируется в Европарламент, выборы в который пройдёт 26 мая. Он заявил, что альянс «Народная партия Европы» должен отказаться от традиционного формата правящей коалиции и не вступать в союз с «социалистами». Вместо этого Берлускони предлагает сотрудничать с тремя другими крупными группами в Европарламенте — либералами, консерваторами и «правыми демократами».

