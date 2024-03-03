Берлинский спецназ задержал членов группировки «Фракция Красной армии»

В городе Карабулак в Ингушетии уничтожена банда боевиков ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по вопросу о длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа К 2030 году в РФ будет построено не менее 40 студенческих городов В российский прокат выходит блокбастер «Дюна: Часть вторая»