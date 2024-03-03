Берлинский спецназ задержал членов группировки «Фракция Красной армии»

В берлинском районе Фридрихсхайн силы специального назначения проводят операцию против боевиков немецкой леворадикальной террористической организации «Фракция Красной армии» (RAF), пишет газета Bild.

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По информации издания, спецназ действует в бывшей промышленной зоне. Прозвучали выстрелы. Известно о задержании двух мужчин.

В конце февраля в Берлине задержали бывшую участницу группировки 65-летнюю Даниэлу Клетте. Ее обвиняют в совершении серии грабежей.

Ранее вокзал города Штутгарта в Германии эвакуировали из-за подозрительных лиц. Прибывшие на место правоохранители обыскали здание, но не нашли опасных предметов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/polizeiberlin
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