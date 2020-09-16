Берлин предложил США откупиться от санкций по «Северному потоку-2»

Правительство Германии предложило Соединённым Штатам Америки миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от введения санкций в отношении проекта «Северный поток – 2». Такую информацию распространила немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на собственные источники.

По сведениям издания, Берлин выразил готовность вложить до 1 миллиарда евро в строительство в ФРГ двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. В ответ администрации США предлагается не чинить препятствий завершению и эксплуатации газопровода.

Такое предложение содержится в послании вице-канцлера, министра финансов Германии Олафа Шольца в адрес министра финансов США Стивена Мнучина. Как уточняет Die Zeit, американские компании желают поставлять свой СПГ на рынок ФРГ через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.

На данный момент трубопровод «Северный поток-2» из России в Германию построен на 90 с лишним процентов. Однако его не смогли сдать в конце 2019 года, как предполагалось ранее, из-за американских санкций и угроз новых ограничительных мер со стороны Вашингтона.

