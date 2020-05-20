Белый дом заявил о частичном возобновлении работы экономики во всех штатах
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во всех штатах страны частично возобновлена экономическая деятельность после ее приостановки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.
Соответствующее заявление Пенс сделал в Белом доме на заседании членов администрации США.
Как отмечает РИА Новости, ранее президент США Дональд Трамп требовал от штатов укорить темпы открытия предприятий, но в итоге оставил принятие таких решений за местными властями.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались 91 тыс. человек, вылечились более 283 тысяч.
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