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55-летний Марк Томас Эспер — американский государственный деятель, министр армии США с 20 ноября 2017 года.
Белый дом выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона
15 июля23:06
Дональд Трамп выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе, сообщает ТАСС.
Уведомление о выдвижении на должность направлено в Сенат.
Ранее стало известно, что кандидат на пост министра обороны Патрик Шанахан отказался от должности по семейным обстоятельствам.
55-летний Марк Томас Эспер — американский государственный деятель, министр армии США с 20 ноября 2017 года.
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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:США
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