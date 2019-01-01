Белый дом выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе, сообщает ТАСС.

Уведомление о выдвижении на должность направлено в Сенат.

Ранее стало известно, что кандидат на пост министра обороны Патрик Шанахан отказался от должности по семейным обстоятельствам.

55-летний Марк Томас Эспер — американский государственный деятель, министр армии США с 20 ноября 2017 года.

