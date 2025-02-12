Белый дом не будет публиковать данные о посетителях Трампа
Белый дом решил не публиковать сведения о посетителях президента Дональда Трампа и сотрудников его администрации на время его второго срока. Об этом стало известно Washington Examiner от чиновника из Вашингтона.
Во время первого срока Трампа действовали такие же правила. В то же время, Джо Байден и Барак Обама не запрещали обнародовать сведения о посетителях. Причем Обама стал первым президентом США, который начал это делать.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», публикация данных о посетителях резиденции президента США не считается обязательным правилом. Так, при Джордже Буше-младшем и Билле Клинтоне такая открытость не практиковалась.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru