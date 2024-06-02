Белый дом: Байден не хочет нести ответственность за развязывание третьей мировой

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Белый ДомДжо БайденСША

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