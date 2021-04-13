Белорусский Минздрав временно запретил продажу продукции Nivea
Главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко подписал постановление, временно запрещающее ввоз и продажу в стране отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака «Nivea», сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
По данным ведомства, специалистами санитарно-эпидемиологической службы был выявлен ряд нарушений, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Кроме того, отмечены факты несоблюдения срока годности. Также установлено несоответствие требованиям техрегламента Таможенного союза в части маркировки.
В сообщении Минздрава уточняется, что под временный запрет на реализацию попали почти три тысячи единиц товара парфюмерно-косметической продукции различных производителей.
Ранее косметическая компания «Nivea» отказалась спонсировать чемпионата мира по хоккею 2021 года, который планировалось провести в Белоруссии, сообщает RT. В итоге республику лишили права на проведение матчей мирового первенства.
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