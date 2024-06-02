Белорусские военные заявили, что прошли подготовку к применению ТЯО
Летчики и инженерный состав Вооруженных сил Белоруссии прошли курс подготовки по применению тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Леонид Давидович.
«Весь цикл подготовки, теоретический и практический, наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно», - сказал военный.
В Белоруссии 27-31 мая прошли совместные с Россией учения ВВС и ПВО. В маневрах приняли участие экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Вооруженных сил РФ.
Ранее власти Польши заявили, что к 2028 году завершат укрепление границы с Россией и Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru