Белорусские военные заявили, что прошли подготовку к применению ТЯО

Летчики и инженерный состав Вооруженных сил Белоруссии прошли курс подготовки по применению тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Леонид Давидович.

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«Весь цикл подготовки, теоретический и практический, наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно», - сказал военный.

В Белоруссии 27-31 мая прошли совместные с Россией учения ВВС и ПВО. В маневрах приняли участие экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Вооруженных сил РФ.

Ранее власти Польши заявили, что к 2028 году завершат укрепление границы с Россией и Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБелоруссия

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