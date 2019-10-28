Белорусские шапки против американских танков

Лукашенко также обратил внимание, что литовский полигон Пабраде, где размещаются соответствующие силы, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции. "Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет", - предупредил белорусский лидер. И напомнил, что недавно белорусская АЭС была прикрыта полком ПВО с зенитными комплексами "Тор-М2".

«Начнём с того, что для бронетанковых сил, которые американцы развернули перед белорусской границей, захват такого объекта, как АЭС, не представляет тактической сложности. У белорусов там нет никаких частей прикрытия, местность равнинная, сухая, почти безлесная, хорошая дорожная сеть. При надлежащей воздушной поддержке, с литовской пехотой на броне, этот батальон способен захватить белорусскую АЭС в течение двух часов с момента выхода в исходные районы. Оговорюсь, это всё в рамках стандартных тактических построений на основе американских боевых уставов, или “Полевого руководства”, как это у них называется. Особо подчеркну, во избежание ненужной полемики, что сам-то я не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Разве что ради хайпа. Просто тактическая задачка для комбата, на ящике с песком, как военные люди говорят», - заметил Зимовский.

Собеседник НСН также обратил внимание на недавние «действия» белорусской противо-воздушной обороны в нестандартных ситуациях.

«Что до ПВО, которую упоминал Лукашенко, то примерные боевые возможности белорусской ПВО как-то проверили шведы на гражданском легкомоторном самолёте. И у них всё получилось, и преодоление ПВО, и бомбометание плюшевыми медведиками. Да и вообще, пару дней назад американские стратегические бомбардировщики B-52 провели учебные ракетно-бомбовые удары в Литве. Зашли со стороны Балтийского моря, и с шестикилометровой высоты поразили 12 целей на литовских полигонах. Белорусская ПВО даже не вспорхнула. Поэтому, конечно, интересно смотреть на картинки из интернета и прочих газет, где печатали фото о разгрузке американцев в Рижском морском порту и на литовской станции Пабраде. Это в Беларуси называется “разведданные для высшего командования”. Страха в этом никакого нет, напротив, полезно для общего развития. Противоречивость заявлений белорусского руководства в другом. С одной стороны, Минск вдруг отчаянно замахал жупелом натовской угрозы. С другой стороны, Беларусь всё время грустную песню заводит о каком-то желании мира. А ведь всё просто, ничего за тысячи лет не изменилось: “Хочешь мира - готовься к войне”. И не забывай при этом про свою подготовку к войне побольше фоток выкладывать в социальные сети. Поэтому три-четыре картинки в Instagram/Facebook с белорусским танковым батальоном на литовской границе будут убедительнее десятка пустопорожних докладов и совещаний. Тем более, это сейчас мировая практика. А шапкозакидательство без принятия элементарных военных мер, предписанных командирам и военачальникам уставом, кончается, как правило, сдачей Минска на пятый день войны и молниеносным бегством руководства БССР в Москву”», - напомнил Александр Зимовский.

Ранее НСН сообщила, что Россия может откaзaть Белоруссии в выдaче госудaрственного кредитa в рaзмере 600 миллионов доллaров. Об этом зaявил первый вице-премьер — министр финaнсов России Антон Силуaнов. По его словaм, вопрос предостaвления кредитa, который длительное время обсуждaется прaвительствaми двух стрaн, возможно, тaк и не будет решен. «Не решено покa. Решения может и не будет», — скaзaл Силуaнов.



