Белорусские шапки против американских танков
Бывший член белорусского Сената Александр Зимовский, рассуждая о реакции Минска на дислокацию вблизи госграницы военного подразделения США, напомнил, что шапкозакидательство часто имеет плохие последствия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая руководителей силовых ведомств государства, заявил, что «тридцать (американских - НСН) танков просто смешно для нашей армии». Ранее белорусский президент поручил разработать комплекс мер и план мероприятий по адекватной реакции на размещение военной техники близ государственной границы.
Политолог и эксперт по Белоруссии, бывший член белорусского Сената Александр Зимовский в эфире НСН отметил, что минские власти в данном случае продемонстрировали более чем запоздалую реакцию на потенциальную военную угрозу.
«Прежде всего, мы видим, что белорусские стратеги проявляют изрядную "тормознутость”, как говорят местные призывники, косящие от исполнения воинского долга. Американские военные прибыли к месту постоянной дислокации на литовско-белорусской границе более месяца тому. Они уже несколько недель отрабатывают учебные задачи, включая разведку местности, боевое слаживание и взаимодействие с литовскими сухопутными войсками. Поэтому реакция белорусской стороны выглядит не то, чтобы запоздалой. Она просто невоенная. Как реакция герцога в исполнении Леонида Броневого на войну с Англией в кинокомедии “Тот самый Мюнхгаузен”.
Генералы сослались на какие-то поручения, полученные ими от президента. Главнокомандующий не даёт поручений - он отдаёт чёткие внятные приказы, которые военные люди кидаются исполнять “мухой”, как говорят на военной службе. Коль скоро сегодня где-то на границе с Беларусью возник американский, да хоть бы и гондурасский броневой ударный батальон, то на следующие сутки на белорусской стороне полагается отрыть противотанковые рвы, установить надолбы и подготовить противотанковые средства, включая орудия на прямой наводке. Разумеется, все военные планы работают только до первого соприкосновения с противником. Однако обычные положения боевых уставов и наставлений никто не отменял. Например, где учения белорусских резервистов и сил территориальной обороны в районах вероятного продвижения американских бронетанковых подразделений? Или им там всем “белый билет полагается”»? - иронически заметил политолог.
Лукашенко также обратил внимание, что литовский полигон Пабраде, где размещаются соответствующие силы, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции. "Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет", - предупредил белорусский лидер. И напомнил, что недавно белорусская АЭС была прикрыта полком ПВО с зенитными комплексами "Тор-М2".
«Начнём с того, что для бронетанковых сил, которые американцы развернули перед белорусской границей, захват такого объекта, как АЭС, не представляет тактической сложности. У белорусов там нет никаких частей прикрытия, местность равнинная, сухая, почти безлесная, хорошая дорожная сеть. При надлежащей воздушной поддержке, с литовской пехотой на броне, этот батальон способен захватить белорусскую АЭС в течение двух часов с момента выхода в исходные районы. Оговорюсь, это всё в рамках стандартных тактических построений на основе американских боевых уставов, или “Полевого руководства”, как это у них называется. Особо подчеркну, во избежание ненужной полемики, что сам-то я не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Разве что ради хайпа. Просто тактическая задачка для комбата, на ящике с песком, как военные люди говорят», - заметил Зимовский.
Собеседник НСН также обратил внимание на недавние «действия» белорусской противо-воздушной обороны в нестандартных ситуациях.
«Что до ПВО, которую упоминал Лукашенко, то примерные боевые возможности белорусской ПВО как-то проверили шведы на гражданском легкомоторном самолёте. И у них всё получилось, и преодоление ПВО, и бомбометание плюшевыми медведиками. Да и вообще, пару дней назад американские стратегические бомбардировщики B-52 провели учебные ракетно-бомбовые удары в Литве. Зашли со стороны Балтийского моря, и с шестикилометровой высоты поразили 12 целей на литовских полигонах. Белорусская ПВО даже не вспорхнула. Поэтому, конечно, интересно смотреть на картинки из интернета и прочих газет, где печатали фото о разгрузке американцев в Рижском морском порту и на литовской станции Пабраде. Это в Беларуси называется “разведданные для высшего командования”. Страха в этом никакого нет, напротив, полезно для общего развития. Противоречивость заявлений белорусского руководства в другом. С одной стороны, Минск вдруг отчаянно замахал жупелом натовской угрозы. С другой стороны, Беларусь всё время грустную песню заводит о каком-то желании мира. А ведь всё просто, ничего за тысячи лет не изменилось: “Хочешь мира - готовься к войне”. И не забывай при этом про свою подготовку к войне побольше фоток выкладывать в социальные сети. Поэтому три-четыре картинки в Instagram/Facebook с белорусским танковым батальоном на литовской границе будут убедительнее десятка пустопорожних докладов и совещаний. Тем более, это сейчас мировая практика. А шапкозакидательство без принятия элементарных военных мер, предписанных командирам и военачальникам уставом, кончается, как правило, сдачей Минска на пятый день войны и молниеносным бегством руководства БССР в Москву”», - напомнил Александр Зимовский.
Ранее НСН сообщила, что Россия может откaзaть Белоруссии в выдaче госудaрственного кредитa в рaзмере 600 миллионов доллaров. Об этом зaявил первый вице-премьер — министр финaнсов России Антон Силуaнов. По его словaм, вопрос предостaвления кредитa, который длительное время обсуждaется прaвительствaми двух стрaн, возможно, тaк и не будет решен. «Не решено покa. Решения может и не будет», — скaзaл Силуaнов.
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