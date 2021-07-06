Белоруссия запретила вещание двух украинских телеканалов
Министерство информации Белоруссии аннулировало разрешения на вещание в республике, выданные украинским телеканалам UA и KVARTAL TV, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что данное решение было принято в связи с нарушением действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В частности, белорусский регулятор выявил в эфире украинских телепрограмм рекламу, которая не была заявлена при получении разрешений.
Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что охрана государственной границы республики с Украиной осуществляется в усиленном режиме, сообщает RT. По его словам, на участках было увеличено количество пограничных нарядов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Глава Кубани поручил проверить разрешения на строительство в поймах рек
- Защита Батурина просит отпустить его из-под стражи
- «Ни шагу через нас!» Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию
- Белоруссия запретила вещание двух украинских телеканалов
- Мосгорсуд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным
- Выпуск второго компонента «Спутник V» стартовал в Аргентине
- Росавиация: Найдены обломки пропавшего на Камчатке самолета
- Собянин поощрит бизнес, обеспечивающий вакцинацию сотрудников
- Двое взрослых и ребёнок погибли при подтоплениях в Краснодарском крае
- СМИ: В театрах Москвы могут с сентября ввести QR-коды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru