Белоруссия запретила вещание двух украинских телеканалов

Министерство информации Белоруссии аннулировало разрешения на вещание в республике, выданные украинским телеканалам UA и KVARTAL TV, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что данное решение было принято в связи с нарушением действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В частности, белорусский регулятор выявил в эфире украинских телепрограмм рекламу, которая не была заявлена при получении разрешений.

Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что охрана государственной границы республики с Украиной осуществляется в усиленном режиме, сообщает RT. По его словам, на участках было увеличено количество пограничных нарядов.

