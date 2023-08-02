Белоруссия призвала Польшу не нагнетать ситуацию вокруг инцидента с вертолетами
В Минске призвали Варшаву не нагнетать ситуацию после якобы нарушения белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши, пишет ТАСС.
МИД Белоруссии заявил, что в среду в ведомство пригласили временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского. До дипломата довели, что сообщения о нарушении белорусскими вертолетами границы с Польшей не подтвердились.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что призвали польскую сторону не использовать ситуацию для милитаризации приграничных районов.
Министерство иностранных дел Польши во вторник заявило о нарушении белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 воздушной границы республики. Варшава объявила о переброске дополнительных сил на восточную границу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоруссия призвала Польшу не нагнетать ситуацию вокруг инцидента с вертолетами
- СМИ: на позициях ВСУ уничтожили поднявших флаг Польши наемников
- Вручение ТЭФИ в 2023 году пройдет в два этапа
- Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет брака
- Роспотребнадзор: на юге России выявлен случай заражения лихорадкой Западного Нила
- Экс-советник Кучмы: Зеленский начал терять западных союзников
- Лула да Силва: конфликт на Украине следует разрешить на заседании Совбеза ООН
- Песков предрек обострение отношений между Польшей и Украиной
- Путин и Эрдоган условились определить место и дату встречи
- OneTwoTrip: россияне хотят провести бархатный сезон в Сочи и Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru