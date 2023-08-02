Белоруссия призвала Польшу не нагнетать ситуацию вокруг инцидента с вертолетами

В Минске призвали Варшаву не нагнетать ситуацию после якобы нарушения белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши, пишет ТАСС.

Лукашенко опроверг заявления о выдвижении «Вагнера» к польской границе

МИД Белоруссии заявил, что в среду в ведомство пригласили временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского. До дипломата довели, что сообщения о нарушении белорусскими вертолетами границы с Польшей не подтвердились.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что призвали польскую сторону не использовать ситуацию для милитаризации приграничных районов.

Министерство иностранных дел Польши во вторник заявило о нарушении белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 воздушной границы республики. Варшава объявила о переброске дополнительных сил на восточную границу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаВертолетыПольшаБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры