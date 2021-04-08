Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой
Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой в рамках проводимых испытаний надежности белорусской энергосистемы, передает ТАСС.
Испытания проводятся в ходе подготовки к выходу стран Прибалтики из единого энергокольца, которое объединяет эти страны с Россией и Белоруссией. Страны Балтии намерены выйти из него к 2025 году.
Испытания продлятся сутки, а повторное отключение пройдет 11 апреля. Все эти действия согласованы со всеми странами-участниками энергокольца.
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