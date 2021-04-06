Белоруссия намерена закрыть свои посольства в ряде стран
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика уделит внимание расширению своего присутствия «в перспективных регионах», сообщает БелТА.
По его словам, на совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко было принято решение оптимизировать сеть белорусских загранучреждений.
«Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства - там, где видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи», - заявил Владимир Макей.
Глава государства, в свою очередь, отметил, что не видит смысла в трате бюджетных средств на работу белорусских посольств в тех государствах, где «перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в республике собственной вакцины против коронавируса и подписал распоряжение, согласно которому белорусский Минздрав и Национальная академия наук должны выполнить комплекс мероприятий по созданию препарата в 2021-2023 годах.
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