Белоруссию обвинили в преследовании поляков по национальному признаку

Польша обвинила власти Белоруссии в преследовании поляков по национальному признаку, передает РИА Новости.

"Это поразительно, что в 21-м веке диктатор из-за восточной границы преследует собственных граждан только потому, что они принадлежат к другой национальности», - приводит агентство слова главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, который уточнил, что речь идет о поляках и пообещал оказать им помощь.

Власти Белоруссии в марте задержали главу незарегистрированного Союза поляков в Белоруссии Анжелику Борис. Ей дали 15 суток административного ареста за нарушения при организации массовых мероприятий, также против нее и других лиц возбудили дело о возбуждении национальной вражды и реабилитации нацизма.

До этого в героизации военных преступников власти страны обвинили соучредителеей ООО «Польская школа», которые провели в Бресте массовую акцию с участием несовершеннолетних. Прокуратура потребовала ликвидировать это юрлицо.

