Бельгия потребует от Украины объяснений из-за диверсий против РФ
Брюссель потребует от Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства. Об этом со ссылкой на источник пишет местная газета Soir.
В публикации говорится, что власти Бельгии потребуют объяснений «при первой возможности». С Киевом свяжутся министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб, отмечает издание.
В Брюсселе заявили, что Украина должна использовать западное оружие исключительно для «защиты своей территории и населения».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июня сообщил о бое с диверсионной группой в селе Новая Таволжанка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru