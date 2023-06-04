Бельгия потребует от Украины объяснений из-за диверсий против РФ

Брюссель потребует от Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства. Об этом со ссылкой на источник пишет местная газета Soir.

Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области

В публикации говорится, что власти Бельгии потребуют объяснений «при первой возможности». С Киевом свяжутся министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб, отмечает издание.

В Брюсселе заявили, что Украина должна использовать западное оружие исключительно для «защиты своей территории и населения».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июня сообщил о бое с диверсионной группой в селе Новая Таволжанка, передает «Радиоточка НСН».

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