Бедность и безразличие. Как россиянки оказываются в израильских борделях

В ночь на 29 октября израильская полиция арестовала 15 человек, причастных к работе сети подпольных борделей в центре Израиля. Сообщается, что в них работали преимущественно девушки из России и Украины.

В эфире НСН председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин рассказал, каким образом девушки попадают на работу в зарубежные публичные дома.

«Девушкам обещают работу… Они, конечно, прекрасно понимают, какую им обещают работу, но думают, что найдут там какого-нибудь принца, выйдут замуж, все будет хорошо. Едут в туристическую поездку. Там у них отбирают паспорта, и они начинают работать в борделях. Кто-то добровольно, кто-то обманным путем туда попадает: приглашают работать секретарем, переводчиком и так далее. И очень многие, конечно, с учетом нашей бедности, потому что тут жить не на что, туда уезжают. Вот так и происходит все. От нашей бедности, от нашего безразличия к людям», - рассказал он.

Как сообщается, в ходе полицейского рейда в Израиле были задержаны 41-летний хозяин сети публичных домов, житель города Гиватаима, его жена, водители и охранники, которые возили женщин к клиентам, а также рекламщики и торговец наркотиками, поставлявший проституткам наркотические вещества.

