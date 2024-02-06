Байден заявил об отчаянном положении Украины без американской помощи
Украина находится в отчаянном положении из-за прекращения военной помощи со стороны США, заявил президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.
По его словам, у Вооруженных сил Украины остается все меньше снарядов, средств противовоздушной обороны и других инструментов для защиты от «российского натиска».
Байден признал, что законопроект о помощи Киеву вряд ли будет принят. Виновным он назвал бывшего президента США Дональда Трампа.
Палата представителей США рассмотрит проект закона о выделении помощи Израилю без Украины. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон видит, как отсутствие военной помощи Киеву влияет на ситуацию на поле боя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru