Байден заявил об отчаянном положении Украины без американской помощи

По его словам, у Вооруженных сил Украины остается все меньше снарядов, средств противовоздушной обороны и других инструментов для защиты от «российского натиска».

Байден признал, что законопроект о помощи Киеву вряд ли будет принят. Виновным он назвал бывшего президента США Дональда Трампа.

Палата представителей США рассмотрит проект закона о выделении помощи Израилю без Украины. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон видит, как отсутствие военной помощи Киеву влияет на ситуацию на поле боя, передает «Радиоточка НСН».

