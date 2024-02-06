Байден заявил об отчаянном положении Украины без американской помощи

Украина находится в отчаянном положении из-за прекращения военной помощи со стороны США, заявил президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.

Боррель: ЕС надеется в 2024 году передать Украине оружие на €21 млрд

По его словам, у Вооруженных сил Украины остается все меньше снарядов, средств противовоздушной обороны и других инструментов для защиты от «российского натиска».

Байден признал, что законопроект о помощи Киеву вряд ли будет принят. Виновным он назвал бывшего президента США Дональда Трампа.

Палата представителей США рассмотрит проект закона о выделении помощи Израилю без Украины. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон видит, как отсутствие военной помощи Киеву влияет на ситуацию на поле боя, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:УкраинаСШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры