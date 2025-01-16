Байден заявил, что США при нем опередили Китай

Покидающий свой пост президента США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации подвел итоги своей работы, сообщает РИА Новости.

Глава государства упомянул среди прочего, что страна опередила Китай в конкурентной борьбе. Кроме того, по его словам, Вашингтон укрепил НАТО. При этом «Украина остается свободной».

Байден указал, что обеспечил своему преемнику Дональду Трампу мирную передачу власти, пожелав успеха следующей администрации.

Ранее стало известно, что Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:КитайСШАДжо Байден

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