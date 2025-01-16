Байден заявил, что США при нем опередили Китай
Покидающий свой пост президента США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации подвел итоги своей работы, сообщает РИА Новости.
Глава государства упомянул среди прочего, что страна опередила Китай в конкурентной борьбе. Кроме того, по его словам, Вашингтон укрепил НАТО. При этом «Украина остается свободной».
Байден указал, что обеспечил своему преемнику Дональду Трампу мирную передачу власти, пожелав успеха следующей администрации.
Ранее стало известно, что Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Канада может ввести пошлины как ответ Трампу
- Байден заявил, что США при нем опередили Китай
- СМИ: Закрытие шахты в Красноармейске ударит по экономике Украины
- СМИ: Врач получил более 13 лет за насилие над 41 военным
- СМИ: Лондон и Париж тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину
- Порошенко заявил, что у офиса Зеленского есть трудности в коммуникации с Трампом
- Украинско-белорусскую границу завалили противотанковыми ежами
- СМИ: Россиянам теперь доступны переводы по СБП в девять стран
- СМИ: Вынесен приговор офицеру ПВО, сбившему российский Ми-8 вместо дрона в Крыму
- СМИ: Беспилотники ВСУ массово атаковали Тамбовскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru