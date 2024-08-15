Байден заявил, что на пенсии станет блогером

Американский лидер Джо Байден на встрече с блогерами заявил, что после выхода на заслуженный отдых он сможет стать инфлюэнсером и вести свой блог, сообщает РИА Новости.

Как считает президент, в сферу интернет-публикаций хотят попасть больше людей, чем в какую-либо другую. «У меня есть контакты… Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу работу», — пошутил Байден.

Ранее Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

