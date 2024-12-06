Байден в последний раз поучаствует в церемонии зажжения новогодней елки

Американский лидер Джо Байден в последний раз на в должности президента примет участие в зажжении новогодних огней на главной елке страны, сообщает РИА Новости.

Ежегодная церемония состоится вечером 5 декабря. В этом году это ель высотой около 10,7 метра. На зажжение огней соберутся жители Вашингтона и туристы. Праздник будет сопровождаться музыкальными выступлениями известных артистов и чтением рождественских стихов.

Рядом с главной елкой будет располагаться экспозиция из 58 маленьких рождественских елок, украшенных игрушками.

