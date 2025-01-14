Байден: США создали угрозу ядерной конфронтации с Россией
Оказание Вашингтоном поддержки Украине создало риски развязывания ядерной конфронтации с Россией, сообщил президент США Джо Байден во время выступления с финальной внешнеполитической речью.
«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать конфликта между двумя ядерными державами», — заявил глава государства. Он отметил, что удалось справиться с обеими.
Уходящий президент отметил, что союзники Вашингтона должны продолжать оказывать поддержку Киеву после ухода действующей администрации США.
Ранее Пентагон заявил, что США не объявят о новом пакете помощи Украине до 20 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru