Байден сделал день отмены рабства официальным праздником США
Президент США Джо Байден подписал закон о Национальном Дне отмены рабства, объявив 19 июня федеральным праздником. Об этом cообщает телеканал NBC News.
В среду 16 июня Палата представителей Конгресса США одобрила документ большинством голосов. За высказались 415 конгрессменов, против выступили 14. Отмечается, что законопроект не нашел одобрения только у республиканцев.
Джо Байден на выступлении в Белом доме, посвященном принятию закона, отметил, что "день отмены рабства напоминает нам о долгой тяжелой ночи порабощения". При этом, по словам президента, принятие закона "знаменует собой наступление светлого утра".
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