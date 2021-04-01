Байден рассказал о плане модернизации инфраструктуры США

Президент США Джо Байден объявил о «крупнейшей инвестиции в рабочие места со времен Второй мировой войны», сообщает ТАСС.

Американский лидер представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США объёмом более двух триллионов долларов. По его словам, благодаря ему в стране появятся миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Байдена отметил, что реализация плана будет способствовать «интересам США в сфере национальной безопасности» и росту экономики, а также поможет в конкурентной борьбе с Китаем.

Президент США рассказал, что центральной частью плана является модернизация транспортной инфраструктуры, дорог, мостов, аэропортов. Кроме того Байден упомянул высокоскоростной интернет, расширение производства, исследования и разработки в различных отраслях, более чистые источники энергии и борьбу с изменением климата.

Расходы на план американский лидер намерен покрыть путём увеличения налогов, в том числе на доходы корпораций. При этом Байден отметил, что будет осуществляться более жёсткий контроль за корпорациями, которые пользуются лазейками в законе, «чтобы не платить ни единого цента федеральных налогов».

Ранее президент США заявил, что у него есть свои теории, касающиеся происхождения пандемии коронавируса. По словам Байдена, он не ученый и поэтому намерен подождать «пока учёное сообщество не вынесет это суждение».

