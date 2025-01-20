Байден помиловал членов своей семьи в день инаугурации Трампа

Он подчеркнул, что помилование не является признанием вины и не следует воспринимать как подтверждение правонарушений.

Источники AP ранее сообщили, что Байден планировал помиловать тех, в отношении которых даже не было начато расследование. Также сегодня президент помиловал Джеральда Г. Ландергана и Эрнеста Уильяма Кромарти, а также смягчил пожизненное заключение Леонарду Пелтьеру. В декабре Байден помиловал своего сына Хантера, осужденного по двум уголовным делам, передает «Радиоточка НСН».

