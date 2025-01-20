Байден помиловал членов своей семьи в день инаугурации Трампа
Президент США Джо Байден подписал указ о превентивном помиловании близких родственников, включая Джеймса, Фрэнсиса Уильяма, Сару Джонс, Валери Оуэнс Байдены и Джона Т. Оуэнса. Сообщение Белого дома было удалено сразу после инаугурации Дональда Трампа.
Байден отметил, что расследования, мотивированные политическими интересами, наносят ущерб не только затронутым лицам, но и их семьям, подрывая их безопасность, финансовое благосостояние и репутацию.
Он подчеркнул, что помилование не является признанием вины и не следует воспринимать как подтверждение правонарушений.
Источники AP ранее сообщили, что Байден планировал помиловать тех, в отношении которых даже не было начато расследование. Также сегодня президент помиловал Джеральда Г. Ландергана и Эрнеста Уильяма Кромарти, а также смягчил пожизненное заключение Леонарду Пелтьеру. В декабре Байден помиловал своего сына Хантера, осужденного по двум уголовным делам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru