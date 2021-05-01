Байден отменил проекты финансирования Пентагоном стены на границе США и Мексики

Президент США Джо Байден отменил проекты по строительству стены на границе Соединенных Штатов и Мексики, которые задействовали выделяемые на оборону средства. Об этом сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря Пентагона Джамал Браун.

По словам Брауна, средства, выделенные на другие цели, больше не будут перенаправляться на строительство стены.

«Минобороны начнет отменять все проекты по строительству стены, в которых использовались перенаправленные средства, и предпримет шаги по возвращению оставшихся невостребованных средств на военное строительство к их целевому назначению в соответствии с законодательством», — цитирует Брауна ТАСС.

По данным Пентагона, деньги будут возвращены на счета, посредством которых финансируют школы для детей военных и проекты военного строительства в странах-партнерах, а также на счета Национальной гвардии.

Часть неизрасходованной на строительство стены суммы в 1,4 млрд долларов будет использована для устранения экологического ущерба от ее возведения, в частности, создания дамб и борьбы с эрозией почвы.

Экс-президент США Дональд Трамп после отказа Конгресса финансировать в полном объеме строительство стены ввел режим ЧП и перенаправил средства на работы из фондов Пентагона. Таким образом главе государства удалось выделить на строительство около 10,5 млрд долларов вместо 4 млрд, выделенных законодателями.

Байден в феврале отменил режим ЧП, позволявший финансировать строительство стены на американо-мексиканской границе в обход Конгресса.

