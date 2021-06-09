Байден отменил ограничения в отношении TikTok и WeChat

Президент США Джо Байден подписал указ о защите данных, согласно которому будет отменен запрет на приложения ТikТok и WeChat. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Глава государства отозвал законы «О противодействии угрозе со стороны TikTok и принятии дополнительных мер», указы «О противодействии угрозе со стороны WeChat» и «О противодействии угрозе со стороны приложений и другого программного обеспечения, разработанного или контролируемого китайскими компаниями», пишет News.ru.

Отмечается, что власти примут дальнейшее решение об использовании приложений, основываясь на ряде критериев. Кроме того, Вашингтон проведет анализ для устранения рисков, связанных с транзакциями с приложениями, спроектированными, разработанными, изготовленными или предоставленными контролируемыми или подчиняющимися юрисдикции других стран лицами.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2020 году запретил проводить любые сделки с компанией ByteDance, владельцем приложения TikTok, и ее дочерними предприятиями. Президентская администрация сочла компанию потенциальной угрозой для национальной безопасности США, напоминает «Свободная пресса». Отмечалось, что приложение собирает данные о местоположении пользователей, историю посещения сайтов и поисковые запросы, что «потенциально позволяет Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков», а также собирать личные данные для шантажа и «проводить промышленный шпионаж».

