Байден оговорился и назвал себя человеком прошлого века
Президент США Джо Байден по ошибке назвал себя человеком прошлого века. Глава Белого дома оговорился на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Байден затронул тему предстоящих выборов президента США и призвал голосовать за него. Политик попытался акцентировать внимание на современности своего политического курса.
«Выбирайте меня. Я в XX веке», - сказал президент США, после чего поправил сам себя и добавил, что имел в виду XXI век.
Ранее 81-летний Байден, поздравляя евреев с Ханукой, оговорился, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru