Байден оговорился и назвал себя человеком прошлого века

Байден затронул тему предстоящих выборов президента США и призвал голосовать за него. Политик попытался акцентировать внимание на современности своего политического курса.

«Выбирайте меня. Я в XX веке», - сказал президент США, после чего поправил сам себя и добавил, что имел в виду XXI век.

Ранее 81-летний Байден, поздравляя евреев с Ханукой, оговорился, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября, передает «Радиоточка НСН».

