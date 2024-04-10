Байден оговорился и назвал себя человеком прошлого века

Президент США Джо Байден по ошибке назвал себя человеком прошлого века. Глава Белого дома оговорился на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Байден отверг критику о своей памяти, назвав затем Нетаньяху чужим именем

Байден затронул тему предстоящих выборов президента США и призвал голосовать за него. Политик попытался акцентировать внимание на современности своего политического курса.

«Выбирайте меня. Я в XX веке», - сказал президент США, после чего поправил сам себя и добавил, что имел в виду XXI век.

Ранее 81-летний Байден, поздравляя евреев с Ханукой, оговорился, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
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