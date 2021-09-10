Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации
Американский президент Джо Байден одобрил новый план по вакцинации от коронавирусной инфекции, который предполагает принятие мер по расширению масштабов иммунизации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
По словам главы государства, новый план направлен на «борьбу с теми, кто блокирует» меры по защите здоровья населения. Как заявил Байден, предполагается нарастить тестирование, а также защитить экономику США и обеспечить большую безопасность школьников.
Глава Белого дома раскритиковал американцев, которые не желают вакцинироваться, обвинив их в причинении вреда окружающим. Байден отметил, что в настоящее время прививку не получили 80 млн американцев.
Тем временем, по последним данным, в России полностью вакцинировались 46 миллионов человек. Первую дозу получили 39 миллионов, сообщает телеканал «360».
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