Байден обвинил Пентагон в препятствовании на пути передачи власти
Избранный президент США Джо Байден заявил, что Пентагон воздвигает препятствия для передачи власти. Он отметил, что это вызывает новые сомнения в сотрудничестве администрации действующего президента Дональда Трампа с переходной командой, при этом до инаугурации остается менее трех недель. Об этом пишет The New York Times.
Байден подчеркнул, что бездействие Пентагона в предоставлении ключевой информации в сфере национальной безопасности является безответственностью: администрация избранного президента не обладает четкими сведениями о распределение силовых позиций США в мире и операций по «сдерживанию врагов».
Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер опроверг обвинения президента. Он обратил внимание на то, что с момента объявления итогов выборов Пентагон провел более 164 беседы с 400 официальными представителями команды Байдены и предоставил им более пяти тысяч страниц документов об обороноспособности страны.
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