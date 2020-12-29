Байден обвинил Пентагон в препятствовании на пути передачи власти

Избранный президент США Джо Байден заявил, что Пентагон воздвигает препятствия для передачи власти. Он отметил, что это вызывает новые сомнения в сотрудничестве администрации действующего президента Дональда Трампа с переходной командой, при этом до инаугурации остается менее трех недель. Об этом пишет The New York Times.

Байден подчеркнул, что бездействие Пентагона в предоставлении ключевой информации в сфере национальной безопасности является безответственностью: администрация избранного президента не обладает четкими сведениями о распределение силовых позиций США в мире и операций по «сдерживанию врагов».