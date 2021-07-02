Байден исключил вывод американских войск из Афганистана в ближайшие дни
Президент США Джо Байден заявил журналистам, что вывод войск из Афганистана не будет завершен в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters.
«Мы движемся в точности по графику, находимся в той точке, где и рассчитывали быть. Я просто хотел гарантировать наличие достаточного пространства для маневра», — сказал глава государства.
Байден уточнил, что часть военнослужащих США останутся в Афганистане.
Ранее телеканал CNN сообщил, что вывод американских войск и их союзников из Афганистана завершен, последний военный Соединенных Штатов покинул базу Баграм. При этом менее тысячи солдат останутся в стране для охраны посольства США и аэропорта в Кабуле.
США и НАТО начали вывод военных из Афганистана 29 апреля. Завершить этот процесс планируется к 11 сентября.
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