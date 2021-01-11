Байден хочет назначить главой ЦРУ экс-посла США в России
Избранный президент Соединённых штатов Америки Джозеф Байден предложил на пост руководителя Центрального разведывательного управления бывшего посла США в Москве Уильяма Бёрнса. «Американский народ будет крепко спать с ним в качестве следующего директора ЦРУ», — приводит телеканал CNN выдержку из заявления Байдена.
По словам избранного американского лидера, Бёрнс разделяет его позицию, которая заключается в том, что разведка должна быть вне политики. При этом ранее СМИ называли экс-посла в России вероятным кандидатом на пост государственного секретаря.
Сейчас Уильям Бёрнс занимает должность президента частной некоммерческой организации «Фонд Карнеги за международный мир», отмечает RT. Дипломат был посланником в России в 2005—2008 годах.
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