Байден хочет назначить главой ЦРУ экс-посла США в России

Избранный президент Соединённых штатов Америки Джозеф Байден предложил на пост руководителя Центрального разведывательного управления бывшего посла США в Москве Уильяма Бёрнса. «Американский народ будет крепко спать с ним в качестве следующего директора ЦРУ», — приводит телеканал CNN выдержку из заявления Байдена.

По словам избранного американского лидера, Бёрнс разделяет его позицию, которая заключается в том, что разведка должна быть вне политики. При этом ранее СМИ называли экс-посла в России вероятным кандидатом на пост государственного секретаря.

Сейчас Уильям Бёрнс занимает должность президента частной некоммерческой организации «Фонд Карнеги за международный мир», отмечает RT. Дипломат был посланником в России в 2005—2008 годах.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:ЦРУПосол США в РоссииБайден
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