Бабочку размером с птицу нашли в Чернобыле

Редкий вид крупных бабочек обнаружили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба заповедника на страницу в Facebook.

Редкая голубая ленточница Catocala fraxini залетела в офис научного отдела заповедника. Также этот вид бабочек называют голубой орденской лентой, и он включён в Красную книгу Украины как уязвимый.

В сообщении отмечается, что голубая ленточница — одна из самых крупных бабочек в Европе, размерами сопоставимая с птицей. Длина переднего крыла ленточницы — до 54 мм, а размах крыльев может достигать 110 мм. Бабочка активна в ночное время суток.

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ТЕГИ:ЗаповедникЧернобыль
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