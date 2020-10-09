Бабочку размером с птицу нашли в Чернобыле

Редкая голубая ленточница Catocala fraxini залетела в офис научного отдела заповедника. Также этот вид бабочек называют голубой орденской лентой, и он включён в Красную книгу Украины как уязвимый.

В сообщении отмечается, что голубая ленточница — одна из самых крупных бабочек в Европе, размерами сопоставимая с птицей. Длина переднего крыла ленточницы — до 54 мм, а размах крыльев может достигать 110 мм. Бабочка активна в ночное время суток.