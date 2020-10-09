Азербайджан опубликовал число жертв с начала конфликта в Карабахе
Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала обострения конфликта в Карабахе погиб 31 мирный житель, 164 ранены.
В сообщении пресс-службы ведомства также говорится, что во время обстрелов были уничтожены 1054 жилых домов, 142 гражданских объекта. Также повреждены 45 многоквартирных жилых зданий.
Накануне Армения опубликовала список погибших военнослужащих, с момента первых вооруженных столкновений между Баку и Ереваном погибли 350 армянских солдат.
Ранее НСН писала, что Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в консультациях в Москве. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, идет активная подготовка к переговорам.
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