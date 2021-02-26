Азербайджан объявил о строительстве международного аэропорта в Нагорном Карабахе

Баку приступил к строительству международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отмечается, что власти планируют ввести аэропорт в эксплуатацию осенью этого года. «Естественно, в этом году он будет сдан. Хотим, чтобы это было ранней осенью», – заверил Алиев.