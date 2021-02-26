Азербайджан объявил о строительстве международного аэропорта в Нагорном Карабахе

Баку приступил к строительству международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отмечается, что власти планируют ввести аэропорт в эксплуатацию осенью этого года. «Естественно, в этом году он будет сдан. Хотим, чтобы это было ранней осенью», – заверил Алиев.

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Президент отметил, что руководство Азербайджана начало оперативно решать вопросы, связанные с разминированием. По его словам, для начала строительства в первую очередь нужно очистить территорию.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:АэропортАзербайджанНагорный Карабах
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