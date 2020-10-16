Азербайджан обвинил Армению в ударе «Точкой - У»
Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле территории Нахичеванской Автономной Республики оперативно-тактической ракетой «Точка – У». Как утверждается на сайте военного ведомства, боеприпас был выпущен накануне с территории Губадлинского района.
Ракета упала и взорвалась в Ордубадском районе Нахичевани. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали. В качестве подтверждения Минобороны опубликовало фото осколков ракеты. Баку вновь обвинил Ереван в нарушении режима перемирия и обстрелах пяти районов.
В свою очередь Минобороны Армении заявило, что боевые подразделения Азербайджана начали широкомасштабное наступление на севере Нагорного Карабаха, отмечает РИА ФАН. Началу операции предшествовал артиллерийский обстрел.
Армянская сторона утверждает, что сумела отбросить противника, который понес значительные потери.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Мясников ответил на прогноз по COVID-19 анекдотом о сексе пенсионеров
- Кремль не расценивает розыск Тихановской как политическое преследование
- В Кремле ответили на заявления о дезинформации насчёт британской вакцины
- Стали известны подробности уголовного дела Тихановской
- Кремль назвал две причины демографического кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru