Азербайджан обвинил Армению в наращивании сил на границе
Минобороны Азербайджана заявило, что Армения наращивает силы на границе. Об этом сообщается на сайте азербайджанского ведомства.
«Во второй половине дня 16 октября было замечено стягивание посредством военных транспортных средств дополнительного личного состава и четырех единиц артиллерийских установок к позициям вооруженных сил Армении, расположенным напротив позиций подразделений Азербайджанской армии в Дашкесанском направлении», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что ответственность за возможную напряженность в регионе ложится на армянское «военно-политическое руководство».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева провести встречу в России.
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