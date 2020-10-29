Азербайджан обстрелял города Степанакерт и Шуши в Карабахе
Азербайджан обстрелял из систем залпового огня города Степанакерт и Шуши в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.
По данным армии обороны непризнанной республики, обстрелы были после полуночи и утром. О жертвах не сообщается.
В свою очередь Азербайджан, как сообщает «Интерфакс», сообщил о ночных обстрелах населенных пунктов у прифронтовой зоны и позиций его армии.
Боевые действия в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирные населённые пункты. Несколько раз Ереван и Баку заключали соглашение о прекращении огня, однако боевые действия продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о перемирии, которое главы МИД Армении и Азербайджана заключили в Вашингтоне, однако о его нарушении было заявлено уже в тот же день.
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