Азербайджан назвал число погибших мирных граждан с начала эскалации в Карабахе
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала эскалации конфликта в Карабахе погибли 69 мирных граждан, 322 ранены, свыше 2,3 тысячи домов пришли в непригодное для жилья состояние.
В понедельник в силу вступило третье по счету перемирие между Азербайджаном и Арменией, которое главы МИД подписали во время переговоров в Вашингтоне. Уже на следующий день премьер-министр Армении Пашинян в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что соглашение было нарушено со стороны Азербайджана.
Как рассказал помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью NYT, в Баку были настроены на диалог с Ереваном по вопросу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, однако заявление о том, что регион армянский, стало одной из главных причин срыва переговоров.
Многолетний конфликт между Баку и Ереваном разразился с новой силой 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне прикосновения. В Карабахе сообщали об обстрелах мирного населения. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в переброске наемников и снабжении Азербайджана военной техникой.
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