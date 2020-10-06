Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян в Карабахе
Баку готов открыть гуманитарные коридоры для армян в зоне конфликта в Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.
Как сообщает информационное агентство Report, Эйвазов обратился к армянскому населению, заявив о том, что все желающие могут покинуть зону конфликта. Он пообещал, что в их отношении будут соблюдены принципы и нормы международного права.
Также пресс-секретарь предложил армянским военнослужащим сдаться. «Обращение также адресовано военнослужащим вражеской армии, желающим добровольно сдаться с целью сохранения жизни», - сказал Эйвазов.
Ранее Кремль заявил о деградации ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.
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