Автомобиль в прямом эфире сбил американскую журналистку, но она продолжила репортаж

Американскую журналистку из Западной Вирджинии Тори Йорги в прямом эфире сбил автомобиль, но она продолжила вести репортаж. Соответствующее видео в своем аккаунте в Twitter опубликовал ее коллега Ли Кей Говард.

На кадрах видно, как машина сбивает девушку с ног, и она падает. Через несколько секунд репортер телеканала WSAZ поднимается и вновь появляется в кадре, продолжая вести эфир.

Многие пользователи уже посмотрели ролик в сети. В особенности их удивила реакция телеведущего Тима Ирра. По их словам, после случившегося «у него было такое лицо, будто он видит что-то подобное почти каждый день».

Пользователи также предложили вручить девушке «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» или «Нобелевскую премию». При этом некоторые из них посоветовали журналистке и вовсе сменить профессию.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТелевидениеАварияАвтомобильЖурналистыСША
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