Автомобиль в прямом эфире сбил американскую журналистку, но она продолжила репортаж

Американскую журналистку из Западной Вирджинии Тори Йорги в прямом эфире сбил автомобиль, но она продолжила вести репортаж. Соответствующее видео в своем аккаунте в Twitter опубликовал ее коллега Ли Кей Говард.

На кадрах видно, как машина сбивает девушку с ног, и она падает. Через несколько секунд репортер телеканала WSAZ поднимается и вновь появляется в кадре, продолжая вести эфир.