Автомобиль в прямом эфире сбил американскую журналистку, но она продолжила репортаж
Американскую журналистку из Западной Вирджинии Тори Йорги в прямом эфире сбил автомобиль, но она продолжила вести репортаж. Соответствующее видео в своем аккаунте в Twitter опубликовал ее коллега Ли Кей Говард.
На кадрах видно, как машина сбивает девушку с ног, и она падает. Через несколько секунд репортер телеканала WSAZ поднимается и вновь появляется в кадре, продолжая вести эфир.
Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc— Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022
Многие пользователи уже посмотрели ролик в сети. В особенности их удивила реакция телеведущего Тима Ирра. По их словам, после случившегося «у него было такое лицо, будто он видит что-то подобное почти каждый день».
Пользователи также предложили вручить девушке «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» или «Нобелевскую премию». При этом некоторые из них посоветовали журналистке и вовсе сменить профессию.
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