Автомобиль протаранил толпу пешеходов в центре немецкого города Мангейм

В центре немецкого города Мангейм автомобиль въехал в толпу пешеходов, сообщает Focus.

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По данным СМИ, в результате ЧП пострадали люди.

Очевидцы сообщили о черном внедорожнике, который на большой скорости въехал в людей. На месте инцидента работает полиция.

Ранее по факту аварии с автобусом на Варшавской улице в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело, напоминает RT.

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