Автомобиль протаранил толпу пешеходов в центре немецкого города Мангейм
3 марта 202515:24
В центре немецкого города Мангейм автомобиль въехал в толпу пешеходов, сообщает Focus.
По данным СМИ, в результате ЧП пострадали люди.
Очевидцы сообщили о черном внедорожнике, который на большой скорости въехал в людей. На месте инцидента работает полиция.
Ранее по факту аварии с автобусом на Варшавской улице в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru