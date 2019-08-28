Автогонщица из США погибла в ходе попытки побить мировой рекорд скорости
Американская автогонщица Джесси Комбс погибла в результате аварии, произошедшей в ходе ее попытки установить мировой рекорд по скорости. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что спортсменка планировала ускориться до 996 км/ч, чтобы установить новый абсолютный рекорд среди женщин в передвижении по суше. Предыдущий рекорд был установлен Китти О'Нил среди женщин в 1976 году, которая на трехколесном реактивном автомобиле развила скорость 843 км/ч.
Погибшей Джесси Комбс было 36 лет. Она погибла из-за аварийной ситуации во время гонки в пустыне Алворда в штате Орегон.
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