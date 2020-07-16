Австрия отвергла угрозу США ввести санкции против «Северного потока - 2»
Вена отвергает намерение Соединённых Штатов Америки ввести новые санкции против газового проекта «Северный поток - 2». ОС таким заявлением выступило министерство иностранных дел Австрии. Как подчёркивается, Вена рассчитывает на прямой партнёрский диалог, а не на односторонние карательные меры. Ранее с аналогичной критикой действий Вашингтона в этом плане выступила Германия, пишет RT.
О введении ограничительных мер против «Северного потока – 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил накануне госсекретарь США Майкл Помпео. Ограничения предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия Вашингтона грубым давление на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции в стремлении заставить страны приобретать американский более дорогой сжиженный газ на менее выгодных условиях.
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