Австрия отвергла угрозу США ввести санкции против «Северного потока - 2»

Вена отвергает намерение Соединённых Штатов Америки ввести новые санкции против газового проекта «Северный поток - 2». ОС таким заявлением выступило министерство иностранных дел Австрии. Как подчёркивается, Вена рассчитывает на прямой партнёрский диалог, а не на односторонние карательные меры. Ранее с аналогичной критикой действий Вашингтона в этом плане выступила Германия, пишет RT.

О введении ограничительных мер против «Северного потока – 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил накануне госсекретарь США Майкл Помпео. Ограничения предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия Вашингтона грубым давление на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции в стремлении заставить страны приобретать американский более дорогой сжиженный газ на менее выгодных условиях.

