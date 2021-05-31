Авиасообщение с Великобританией возобновится 2 июня
Регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией возобновится 2 июня. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Решение было принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации в Великобритании. Воздушное сообщение было приостановлено в декабре 2020 года в связи с появлением в Великобритании нового штамма COVID-19.
В среду 2 июня начнутся регулярные авиаперевозки по маршруту Москва - Лондон. Рейсы будут проводиться три раза в неделю "на взаимной основе". Ранее РФ продлила запрет на сообщение с Турцией и Танзанией.
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