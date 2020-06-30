Авиасообщение с Турцией может открыться с 15 июля
Россия рассматривает поступившее от Турции предложение возобновить авиасообщение с 15 июля. Об этом рассказал журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
По его словам, Минтранс также не исключает, что в первую очередь возобновится авиасообщение со странами СНГ, передаёт «Интерфакс». Министерство обсуждает этот вопрос с Росавиацией.
В мае количество авиапассажиров на международных рейсах снизилось на 99,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT. Россия прекратила полёты за границу в конце марта в связи с пандемией коронавируса и с тех принимает только вывозные рейсы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru