Авиасообщение с Турцией может открыться с 15 июля

Россия рассматривает поступившее от Турции предложение возобновить авиасообщение с 15 июля. Об этом рассказал журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, Минтранс также не исключает, что в первую очередь возобновится авиасообщение со странами СНГ, передаёт «Интерфакс». Министерство обсуждает этот вопрос с Росавиацией.

В мае количество авиапассажиров на международных рейсах снизилось на 99,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT. Россия прекратила полёты за границу в конце марта в связи с пандемией коронавируса и с тех принимает только вывозные рейсы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КоронавирусАвиасообщениеТурция
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