Авиакомпания Atlas Clobal приостановила полеты

Турецкая авиакомпания приостановила полеты по всем направлениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую Daily Sabah.

По данным издания, компания должна объявить о банкротстве. Отмечается, что за последние 4 месяца компания приостанавливает полеты во второй раз.

Как пишет газета, у авиаперевозчика возникли проблемы с финансами после переезда в новый стамбульский аэропорт в прошлом году. Первый раз компания приостанавливала полеты почти на месяц с 27 ноября по 21 декабря 2019 года.

По информации агентства, Atlas Global входит в холдинг ETS Group. В ее парке состоит 18 самолетов.

