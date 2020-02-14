Авиакомпания Atlas Clobal приостановила полеты
Турецкая авиакомпания приостановила полеты по всем направлениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую Daily Sabah.
По данным издания, компания должна объявить о банкротстве. Отмечается, что за последние 4 месяца компания приостанавливает полеты во второй раз.
Как пишет газета, у авиаперевозчика возникли проблемы с финансами после переезда в новый стамбульский аэропорт в прошлом году. Первый раз компания приостанавливала полеты почти на месяц с 27 ноября по 21 декабря 2019 года.
По информации агентства, Atlas Global входит в холдинг ETS Group. В ее парке состоит 18 самолетов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В РФ вступил в силу запрет на полеты в Китай чартерных рейсов
- В разведке Эстонии заявили, что Россия является главной угрозой для стран Балтии
- Посол РФ в Турции заявил об угрозах в свой адрес
- Зеленский пообещал переселенцам из Крыма «город-сад»
- Названы победители премии «Чартова дюжина 2020»