Асад помирится с Турцией, когда она перестанет поддерживать террористов

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия готова восстановить отношения с Турцией в том случае, если турецкий президент Реджеп Эрдоган перестанет поддерживать террористов.

По словам Асада, цель Сирии и России – заставить Турцию перестать поддерживать террористов и вернуть ее на «естественную позицию», сообщает РИА ФАН.

Асад заявил, что между народами Сирии и Турции нет вражды, а конфликт объясняется лишь политическими интересами. Сирия и Турция разорвали дипломатические отношения в 2012 году, пишет «Газета.ру».