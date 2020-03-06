Асад помирится с Турцией, когда она перестанет поддерживать террористов
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия готова восстановить отношения с Турцией в том случае, если турецкий президент Реджеп Эрдоган перестанет поддерживать террористов.
По словам Асада, цель Сирии и России – заставить Турцию перестать поддерживать террористов и вернуть ее на «естественную позицию», сообщает РИА ФАН.
Асад заявил, что между народами Сирии и Турции нет вражды, а конфликт объясняется лишь политическими интересами. Сирия и Турция разорвали дипломатические отношения в 2012 году, пишет «Газета.ру».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам вчерашней встречи с Владимиром Путиным в Кремле объявил о введении с 6 марта режима прекращения огня в сирийском Идлибе. Переговоры двух лидеров были непростыми, что признал и российский президент. Они длились шесть часов вместо запланированных четырёх, причём три часа главы двух государств общались тет-а-тет. По оценке Путина, встреча завершилась позитивно.
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