Армия обороны Израиля сообщила об окончании боевых действий в городах

Отмечается, что из сектора Газа было выпущено почти четыре с половиной тысячи ракет. В ЦАХАЛ уточнили, что все населенные пункты около сектора Газа находятся под контролем израильских военных.

Сейчас израильскими военными продолжается зачистка от вооруженных лиц в Сдероте.

Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны», отмечает RT.

