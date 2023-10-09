Армия обороны Израиля сообщила об окончании боевых действий в городах
Бои в городах Израиля завершились, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что из сектора Газа было выпущено почти четыре с половиной тысячи ракет. В ЦАХАЛ уточнили, что все населенные пункты около сектора Газа находятся под контролем израильских военных.
Сейчас израильскими военными продолжается зачистка от вооруженных лиц в Сдероте.
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны», отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru