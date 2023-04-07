Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в Ливане

Накануне с территории Ливана по Израилю выпустили 30 ракет за час, напоминает телеканал «360». Израильские военные возложили ответственность за атаки на ХАМАС, пишет РИА ФАН. В ночь на пятницу ЦАХАЛ нанесла удары по сектору Газа и территории Ливана.

«Армия ... не позволит ... ХАМАС действовать на ливанской территории и возлагает на Ливан ответственность за каждый ракетный пуск, исходящий с его территории», - подчеркнули военные.

