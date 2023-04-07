Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в Ливане
Целями ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по югу Ливана стала инфраструктура террористического движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении военных в Twitter.
Накануне с территории Ливана по Израилю выпустили 30 ракет за час, напоминает телеканал «360». Израильские военные возложили ответственность за атаки на ХАМАС, пишет РИА ФАН. В ночь на пятницу ЦАХАЛ нанесла удары по сектору Газа и территории Ливана.
«Армия ... не позволит ... ХАМАС действовать на ливанской территории и возлагает на Ливан ответственность за каждый ракетный пуск, исходящий с его территории», - подчеркнули военные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru